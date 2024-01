Nuova centenaria in provincia di Latina | tanti auguri a nonna Anna

(Di domenica 28 gennaio 2024) Pubblicato il 28 Gennaio, 2024 Cori festeggiamente il secolo di vita di uno dei suoi anziani. La signoraLenzini, classe 1924, ha compiuto 100 anni proprio ieri, portati splendidamente, e l’amministrazione comunale di Cori le ha reso omaggio con dei fiori e una targa ricordo per il traguardo raggiunto. La consegna è avvenuta per mano del Vicesindaco, Ennio Afilani, alla presenza dei familiari della signora, figli, nipoti ealtri parenti ed amici. Un momento emozionante che ha visto al centro dell’attenzione e dell’affetto di tutti per chi come la Signoraha attraversato un secolo di storia: “esempio di vitalità e longevità ”. «Dall’amministrazione comunale e da tutta la comunità di Cori e Giulianello – ha detto Ennio Afilani –alla ...

