Notizie Flash | 2 a edizione – L’estero

(Di domenica 28 gennaio 2024) (Adnkronos) – Londra. L’esercito britannico ha riferito di aver abbattuto un drone Houthi nel Mar Rosso, aggiungendo, su X, che il velivolo stava tentando di attaccare la nave da guerra Hms Diamond. Il gruppo Houthi dello Yemen ha lanciato droni e missili contro le navi nel Mar Rosso dal 19 novembre in risposta alle operazioni militari israeliane a Gaza.Amman. Tre soldati dell’esercito americano sono stati uccisi e almeno 25 membri in servizio sono rimasti feriti in un attacco di droni durante la notte contro un piccolo avamposto americano in Giordania. Lo hanno reso noto funzionari statunitensi alla Cnn. E’ la prima volta che truppe americane vengono uccise dal fuoco nemico in Medio Oriente dall’inizio della guerra di Gaza.Roma. “La situazione è molto complicata” e l’Italia, “lavora insieme” a Stati Uniti, Paesi del G7 e arabi, “per evitare che ci sia una escalation della guerra, ...