Notizia terribile per Sarri dopo Lazio-Napoli | il tecnico lascia subito lo stadio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 28 gennaio 2024) Maurizionon si presenta ai microfoni per il post gara.il match, ilto di corsa loOlimpico. Ladi Maurizioe ildi Walter Mazzarri si sono annullate sul manto erboso delloOlimpico, dividendosi la posta in palio in occasione della 22esima giornata di Serie A. Le due formazioni non sono andate oltre il punteggio di 0-0, dando vita ad un match avaro di emozioni. Poche le chance da gol avute, frutto sopratutto delle pesanti assenze a cui hanno dovuto far fronte. Ad essere più vivace è stato il post gara, che ha visto ildellaMaurizio ...