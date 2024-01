Notava prima il talento Gli devo tutta la carriera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) "La notizia della morte di Giuliano mi ha distrutto, non mi sembra vero, per me era un fratello". E’ affranto Aurelio Amendola che con Giuliano Gori era legato non solo per la condivisione di tante iniziative artistiche ma anche da una profonda e lunga amicizia e da una vicinanza anche fisica, visto che erano vicini di casa. "Sì, abito a pochi metri da casa sua – dice Amendola – mi alzo la mattina e la vedo. A volte scherzavamo tra noi nei giorni di nebbia. Ci sentivamo per telefono e dicevamo: oggi non ti vedo, c’è nebbia". Il grande fotografo pistoiese non esita a riconoscere a Giuliano Gori un ruolo centrale nella suaartistica e anche nel suo percorso di vita. "In 50 anni di amicizia posso dire che Giuliano mi ha dato tutto – sottolinea Amendola – se oggi sono qualcuno, se sono bravino, ma questo lono dire gli altri, insomma ...