Nostalgia canaglia del lockdown | ecco come presenta il suo libro Roberto Speranza

(Di domenica 28 gennaio 2024), di quando c'era Lui... Lui chi? Il virus.ha il long Covid nell'anima, se non nel corpo. L'ex ministro della Salute presenterà la prossima settimana, con tre anni e mezzo di ritardo dall'uscita programmata, ildella sua sfida alla pandemia, "guariremo". Era previsto in libreria nell'autunno 2020 dal titolo “Perché guariremo”, opportunamente ritoccato oggi, ma la seconda ondata ne aveva preceduto la messa in commercio. Una doccia gelata ma anche un colpo di fortuna per l'allora governante, che inseguito avrebbe dovuto avallare nuove chiusure e la follia di vietare il lavoro e ogni attività a persone sane solo perché non vaccinate benché- paradosso giuridico, logico e morale - il vaccino ufficialmente non fosse obbligatorio. Il ...