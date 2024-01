Non solo Klopp | arriva un altro incredibile addio

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 28 gennaio 2024) Dopo l’annuncio del tecnico tedesco che lascerà il Livepool, untop club vedrà andare via una vera bandiera Uninaspettato. E tutto all’improvviso. Dopo Jurgenche ha deciso di lasciare il Liverpool a fine stagione, un’altra big dovrà fare i conti con un allenatore che saluta. E, come nel caso del tecnico tedesco, anche questo non è proprio uno normale. Si tratta di Xavi che dopo la batosta clamorosa con il Villareal in casa, durante la conferenza stampa del post partita ha sorpreso tutti, annunciando anche lui, comeche a fine stagione il Barcellona. “Ne ho già parlato con Laporta, ho detto sia alla società che alla squadra che serve una scossa, un cambio. Penso che col miosia il club che i giocatori saranno più tranquilli, è una decisione di buon senso e irrevocabile. ...