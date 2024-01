Non minime | meno | nuvole e piogge? Le previsioni di Sottocorona

(Di domenica 28 gennaio 2024) Anche oggi, domenica 28 gennaio, Paoloha diffuso dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità di La7, le ultimemeteo. Che tempo ci aspetta? Questa la domanda che tutti ci poniamo. La risposta arriva dall'esperto. Nessun cambiamento drastico all'orizzonte. Ma capiamo nel dettaglio che tipo di giornate sono in arrivo. "La situazione di oggi è molto simile a quella di ieri e a quella di domani", ha premesso, stroncando così qualsiasi ipotesi di ribaltone. "Il tempo sostanzialmente non cambia", ha subito aggiunto, mostrando la carta. "Tempo stabile. Qualche nuvola qui e là, ma oltre a questo non c'è", ha continuato. Domani "abbiamo forse qualche nuvola in più sulle zone di Nord-Ovest, vicino alla Sardegna, qualcosa al Sud". Poi, però, la precisazione: "Le precipitazioni, anche ove ci fossero, sono non ...

«In Italia le Madonne piangono spesso e volentieri. Ma i miracoli non sono mai gratis, qualcuno ci guadagna. Stiamo parlando ancora di pesci piccoli: poveracci che truffano poveracci. Anche i due ...Poi, però, la precisazione: "Le precipitazioni, anche ove ci fossero, sono non minime, meno". Nella giornata di martedì, invece, si nota l'arrivo di nuvole. Sottocorona è netto: "C'è solo grigio, ...Da un mese a questa parte sembra che non si trovino». Fedez ha spiegato che aveva una piccola scorta del medicinale ma la sta finendo, e non riesce a trovarlo in farmacia, come tanti altri. Come mai ...