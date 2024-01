Non gli ho risposto | lo schiaffo di Lorella Cuccarini ad Amadeus

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Al fianco dinella serata delle cover al Festival di Sanremo ci saràma quando lui l'ha chiamata al telefono per chiederle di partecipare lei non ha nemmeno. Lo confessa lei stessa in una intervista a La Repubblica. "Ho visto la chiamata dialle dieci di sera, gli ho scritto: 'Ama quando vuoi, anche adesso'. Passa la serata, penso: non è urgente. Alle 6 mi riscrive: 'Scusa ma vado a letto come le galline'. E esordisce: faresti una serata del festival?". Quindi la ballerina a sua volta ha "parlato subito con Maria (De Filippi), era più felice di me". Guai a dire che la sua partecipazione è come "quota sovranista". "Ho 58 anni, ci ho riso sopra. L'anno prossimo festeggio 40 anni di lavoro, quando sei sulla barca tra alti e bassi ma ci sei ancora, hai la ...