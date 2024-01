Non è di interesse nazionale? | tv | esplode la polemica dopo il trionfo di Sinner | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) In questo scambio che potete vedere nelin calce, il momento che tutta l'Italia del tennis attendeva da quasi 48 anni, da 47 anni e 8 mesi per la precisione: ecco il punto con cui al quinto set Jannikvince gli Australian Open. Il punto con cui chiude una rimonta epica, leggendaria, contro Daniil Medvedev.era andato sotto di 2 set, sembrava spacciato. E invece... e invece ha reagito, è tornato, ha ripreso la partita e ha distrutto il russo. Un'impresa pazzesca, chiusa con un 6-3 all'ultimo set. Unancor più dolce e incredibile, per come è maturato.è il primo italiano nella storia a vincere gli Australian Open, primo slam tricolore da quelli di quasi 48 anni fa citato in premessa e vinto da Adriano Panatta. Ma questa partita fantastica, purtroppo, non è ...