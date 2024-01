Non dimenticheremo la prima volta di Jannik Sinner

(Di domenica 28 gennaio 2024) Nonfacilmente la mattinata in cuiè diventato campione Slam, passando per tutto lo spettro dell’esperienza tennistica. La sofferenza, la possibilità del fallimento, e poi la lotta, l’intelligenza, l’entusiasmo, la leggerezza. Nonfacilmente quell’ultimo punto, nato più dalla gioia che dalla freddezza. Nonquel dritto in corsa, e tutti gli altri dritti in corsa. Nonla fermezza morale dell’ultimo game. Nonla caduta a terra, il lieve sorriso, l’abbraccio dentro cui la sua testa rossa è scomparsa, dopo l’ultimo punto del torneo, riunito al suo team. Nonil coraggio, l’ambizione, l’infinito talento. Nonil trofeo ...

L'estrema siccità, il primo uragano mediterraneo, l'alluvione in Romagna e Toscana, le palle di grandine in Friuli, le bombe d'acqua su Roma, la strage degli alberi a Milano: sono solo degli esempi di ...Reatini in nove gli ultimi minuti e le prossime gare si fanno sempre più complicate. La classifica non preoccupa ma è necessario prevenire. Ospiti che passano in vantaggio al 40’ su calcio di rigore.Benché Intel non tema la concorrenza cinese, l'ultimo report finanziario del Team Blu non è dei più positivi. Nonostante Intel sia cresciuta del 10% nel corso dell'ultimo trimestre del 2023, infatti, ...