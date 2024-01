Non c' è nulla che Sinner non possa fare

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 28 gennaio 2024) Se Janniknon avesse fatto il tennista, avrebbe fatto l'astronauta. Sarebbe stato in lieve ritardo per essere il primo uomo sulla Luna, ma, ehi, c'è sempre da mettere piede su Marte (vero, Elon?). Per fortuna, però, ha deciso diil tennista – che ha vinto il ballottaggio con lo sci: ci siamo andati molto vicini ad avere in questi giorni 60 milioni di istruttori di sci sui social – ed è diventato l'uomo delle prime volte con una racchetta in mano. Probabilmente non andrà mai su Marte (vero, Elon?), ma ha portato il tennis italiano su Marte: lì dove non era mai stato prima. Il pianeta rosso di Jannik si chiama Australia, dove è diventato il primo tennista italiano ad arrivare in finale e vincerla, dopo un match soffertissimo contro Daniil Medvedev. Sapete da quanto esistono gli Australian Open? Da 119 anni.è pure il ...