Noemi Di Segni “Torna la paura ad essere ebrei”

(Di domenica 28 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Vivo con gravissima preoccupazione il Giorno della Memoria dopo il 7 ottobre. Non è come gli altri anni”. CosìDi, presidente dell’Unione comunità ebraiche, in un’intervista al Messaggero. “Riemerge acuto e dilagante l’odio antisemita. Allora vuol dire che forse 20 anni di lavoro sulla memoria non è stato sufficiente”, sottolinea Di, aggiungendo chela: “C’è un grande pericolo a girare con i nostri simboli”. Secondo la presidente dell’Unione comunità ebraiche le parole di condanna del nazifascismo delle Istituzioni “sono molto importanti, ma occorre ripensare le leggi nate dopo la guerra”. – foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

"Vivo con gravissima preoccupazione il Giorno della Memoria dopo il 7 ottobre. Non è come gli altri anni". Così Noemi Di Segni, presidente dell'Unione comunità ebraiche intervistata dal Messaggero.