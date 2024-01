Noduli benigni alla tiroide | Bergamo fa scuola

(Di domenica 28 gennaio 2024) ASST «PAPA GIOVANNI». Introdotta una nuova tecnica per trattarli. Non è una procedura indicata per tutti.

È stata introdotta di recente all’ospedale Papa Giovanni XXIII una nuova tecnica per il trattamento dei noduli benigni della tiroide. Si tratta della termoablazione con microonde. Per i casi in cui è ...In aggiunta, nei casi di noduli dubbi individuati tramite mammografia ed ecografia ...distinguendo con precisione tra lesioni benigne e maligne. Rappresenta il cuore di un approccio completo e ...Oggi l'energia nucleare offre una capacità totale di 412 gigawatt grazie alle centrali dislocate in 32 Paesi, evitando ogni anno al sistema terra 1,5 Gt (gigatonnellate) di emissioni e riducendo la ...