No! La farina di grilli non è un veicolo per la trasmissione di DNA nel genoma umano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Diverse condivisioni Facebook sostengono che ladisarebbe un alimento in grado di trasferire DNA estraneo nel nostro. Tale “scoperta” viene attribuita alla pediatra tedesca Dorothea Thul. Per le ragioni che vedremo a breve, risulta una storia pensata per attirare l’attenzione di chi è già predisposto a credere nelle narrazioni No vax. Dalla grafica che accompagna le condivisioni, risulta presente il logo della setta complottista No Vax nota come ViVi. Per chi ha fretta: Non esistono fonti né riguardo a Thul né sullla possibilità che un alimento modifichi il nostro DNA. La donna sarebbe stata fatta sparire per le sue “rivelazioni” sulladi grillo e la possibilità che permetta il trasferimento di DNA estraneo nel nostro. Analisi I post riguardo a questo ...