Netflix | le novità di febbraio 2024 | i titoli tra film e serie

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 28 gennaio 2024) Numerosesi apprestano ad arricchire il catalogo dinel mese di: ecco tutti i prossimi arrivi. Il colosso dello streaming video ha serbo diversi, che saranno rilasciati nel corso del primo mese del nuovo anno: di seguito, leannunciate. Ilproseguirà all’insegna dellaanche su, già a partire dai primi giorni del mese di. Il nuovo anno ha in programma numerosiper gli abbonati al colosso dello streaming video, che potranno continuare a fruire di un gran numero di nuovi contenuti in arrivo sul catalogo. Sia sul fronte dei lungometraggi che di quello seriale, infatti, ecco leprevista in arrivo nel ...