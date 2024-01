NETFLIX FEBBRAIO 2024 | AVATAR | LA LEGGENDA DI AANG | ONE DAY | CODE 8 | PARTE II | FORMULA 1 DRIVE TO SURVIVE 6 | NUOVA SCENA | ORION E IL BUIO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ecco la guida completa di BubinoBlog alle novità del mese didi. Sarà un mese dimeno ricco del solito per, il lungo sciopero di Hollywood dei mesi scorsi inesorabilmente si fa sentire, difatti tra le serie troviamo tante nuove produzioni coreane e asiatiche in generale. Tra tutte segnaliamo le miniserie One Day tratta dal bestseller di David Nicholls e la comedy inglese The Vince Staples Show, arriva anche l’attesa serie live-action di– Ladi, adattamento della premiata e amata serie animata di Nickelodeon, le terze e ultime stagioni di The Mire: Millennium, Buongiorno, Veronica e la seconda di Machos Alfa. Per quanto riguarda i film originali per festeggiare San Valentino la piattaforma ...