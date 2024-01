Neonato abbandonato ad Aprilia | il Garante della privacy | “Il video non andava trasmesso | lede la dignità della donna”

(Di domenica 28 gennaio 2024) Quelle immagini “non avrebbero dovuto essere trasmesse, in quanto lesive, in un momento di particolare fragilità“. A dirlo è ilin riferimento alla vicendache haunal pronto soccorso dell’ospedale di. Tante testate hanno ripreso la notizia e poi alcuni telegiornali, a partire dal Tg1, e altri siti di informazione hanno anche pubblicato ildelle telecamere di sicurezza che riprendevano la scena. “Le immagini – sottolinea ilper la protezione dei dati personali – si pongono in evidente ...

La donna è entrata nel pronto soccorso e, a quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe detto di andare in bagno per poi dileguarsi.«Vado in bagno», ha detto la mamma, invece è sparita. Il personale medico dell'ospedale racconta quei momenti, dal ritrovamento del neonato che poi è stato chiamato Lucas, e lancia un appello alla ...Lasciato nel passeggino, ben coperto, nella sala d’aspetto di un pronto soccorso. Ha solo qualche mese di vita un neonato abbandonato ieri all’ospedale di Aprilia, in provincia di Latina. L’allarme è ...