Neonato abbandonato ad Aprilia | continuano le ricerche delle madre Le dottoresse | «Lo ha portato nel posto più sicuro»

(Di domenica 28 gennaio 2024) Un piccolo di otto mesi lo scorso venerdì è stato lasciato dallaal pronto soccorso dell’ospedale Città di, vicino Latina. La donna, che non è stata ancora identificata, sembra poi essere sparita nel nulla. I Carabinieri, che indagano per abbandono di minore, hanno anche passato al vaglio le videocamere di sorveglianza nel tentativo di rintracciarla. Le inquadrature mostrano una donna giovane che si aggirava attorno alla struttura con un passeggino. Poi, verso le 20 di sera, si è fatta coraggio ed è entrata nell’ospedale, con il volto coperto. Ha sistemato la copertina sul bambino, e dopo aver aspettato qualche istante nei paraggi si è dileguata. «Ho capito subito cos’era successo» Quello che è successo dopo, lo ha raccontato al Corriere della Sera Sara Fanella, l’infermiera del 118 che ha attivato i soccorsi: «Stavo finendo il ...

Aprilia , 27 gennaio 2024 – Un bimbo di circa sei mesi è stato abbandonato ieri sera nella sala d’aspetto del pronto soccorso , e non all’esterno come ... (ilfaroonline)

Una intera Città è rimasta sotto shock per la notizia di un neonato che è stato abbandonato , subito portato in ospedale: rivelate le sue condizioni ... (notizie)

Non sappiamo quale nome era stato scelto per lui dalla sua mamma, sappiamo però che è in buone condizioni di salute anche se la sua vita è iniziata ... (europa.today)

Quelle immagini “non avrebbero dovuto essere trasmesse, in quanto lesive della dignità della donna, in un momento di particolare fragilità“. A dirlo ... (ilfattoquotidiano)

La donna è entrata nel pronto soccorso e, a quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe detto di andare in bagno per poi dileguarsi.«Vado in bagno», ha detto la mamma, invece è sparita. Il personale medico dell'ospedale racconta quei momenti, dal ritrovamento del neonato che poi è stato chiamato Lucas, e lancia un appello alla ...Lasciato nel passeggino, ben coperto, nella sala d’aspetto di un pronto soccorso. Ha solo qualche mese di vita un neonato abbandonato ieri all’ospedale di Aprilia, in provincia di Latina. L’allarme è ...