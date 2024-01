Nelle baraccopoli di Nairobi Nove ragazzi dell’oratorio in mezzo alla povertà estrema

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) "Ritornare in Italia non è stato facile. L’incontro con padre Maurizio e idi? Un’esperienza indimenticabile".giovani della parrocchia di Busto Garolfo hanno scelto di trascorrere parte delle loro vacanze invernali lontano dalle piste da sci o dalle spiagge di qualche località tropicale per andare nella missione di padre Maurizio Binaghi a, in Kenya, tra iche vivono quotidianamente il dramma dellae dell’emarginazione. Insieme al responsabile della Pastorale giovanile don Giovanni Patella hanno trascorsogiorni immersi in una realtà disumana, fatta però di tanta speranza grazie anchepresenza dei missionari comboniani. Ladi Korogocho...