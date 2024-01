Nel guardaroba di Bella Baxter | gli abiti e i loro significati

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 gennaio 2024) In tempi moderni dove il nuovo è spesso associato al diverso, la storia cinematografica dipassa per la creatività di Holly Waddington, la costumista più candidata di quest’anno che ha costruito tradi scena e macro accessori l’immagine di un personaggio così comune. ‘’Sonodi una tempo ma dalla grande attualità’’ dice la Waddington, perchéha un volto temporale ma un carattere innovativo, proprio dei tempi correnti. Un’innovatrice che ha saputo lavorare sul carachter più complesso del movie per restituire al suo pubblico un ritratto fedele della donna contemporanea, come? Grazie a quel costume che parla del presente di ogni donna. Neldi: il lavoro sul personaggio Un abito ordinario, ...