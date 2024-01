Nba | LeBron batte Curry Colpaccio dei Clippers a Boston

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Milano, 28 gennaio 2024 - La gara più spettacolare della notte Nba doveva essere - sulla carta - Golden State-Los Angeles Lakers. La sfida non delude le aspettative e regala grandi emozioni, tanto da andare al doppio supplementare. Dopo 58 minuti di battaglia, sono i gialloviola ad avere ragione per 145-144 grazie ai liberi diJames, che chiude con una tripla doppia (la numero 110 in carriera, quinto posto nella classifica di sempre) da 36 punti, 20 rimbalzi (record personale) e 12 assist. Se il "Re" è decisivo, a dare una grossa mano agli ospiti sono anche Davis e Russell, che combinano per 57 punti. Fra i padroni di casa,è "on fire" con 46 punti, fra cui la bomba che aveva dato l'illusione ai Dubs di poter far loro la contesa sul finale del secondo overtime. Doppia doppia da 14 rimbalzi e 11 assist per Green. Per i Lakers si tratta ...