NBA 2023 2024 | tripla doppia di LeBron James | battuto Curry ai supplementari Boston ancora ko in casa

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ben dieci partite valide per la regular season NBAsono andate in scena nella notte italiana, ma il match di cartello è stato quello tra Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Ad avere la meglio per 145-144, dopo due, sono stati i gialloviola, trascinati dal solito eterno, autore di unada 36 punti, 20 rimbalzi (career high!) e 12 assist. A nulla sono serviti i 46 punti di Steph, miglior realizzatore della serata. Si allontanano dalla zona play-off/play-in i Golden State Warriors, mentre salgono a quota 24-23 i Lakers, appaiati con gli Utah Jazz. Proprio la squadra di Simone Fontecchio ha vinto un’altra partita, per 134-122 contro Charlotte, ma l’azzurro non è andato oltre i 5 punti, 3 ...