Napoli | rubano furgone con pedana a un disabile Borrelli | «Un atto ignobile»

(Di domenica 28 gennaio 2024) Un furto particolarmente «», quello commesso due sere fa a Pianura, quartiere della periferia di, dove è stato rubato un. Non si trattava infatti di un normale veicolo: a bordo c’era laidraulica grazie alla quale Alessandro, giovane, riusciva ad entrare in auto senza essere preso in braccio dai genitori ormai anziani. Così da poter raggiungere più facilmente il medico, o la nonna. Adesso, per lui, la vita è diventata più complicata. La storia la racconta il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio, e la sorella di Alessandro. La ragazza ha scritto: «Qualcuno due notti fa ha ben pensato di rubare quest’auto, lasciando mio padre e mia madre in guai grossi, poiché per loro è assolutamente necessario avere una macchina ...

Momenti di forte tensione martedì sera all'arrivo dei tifosi dell' Union Berlino a Napoli per la gara di Champions League. In città, di sera, in ... (247.libero)

Riusciva, così, ad andare più facilmente dal medico, dalla nonna. Ma due sere fa, a Pianura, quartiere della periferia di Napoli, qualcuno ha rubato il furgone con pedana idraulica. Ed ora per ...Poi il furto nella notte a Pianura, quartiere della periferia di Napoli. Ora la sorella di Alessandro, 36 anni, lancia un appello via social per chiedere aiuto. I nostri genitori, racconta, non ...L’accaduto, come riporta TgCom 24, a Pianura, in provincia di Napoli. Vittima del vile atto il 36enne Alessandro, la cui sorella lancia un appello sui social per chiedere aiuto. “Hanno lasciato i miei ...