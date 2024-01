Napoli | Meluso su Zielinski | «Finché sta qui…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 28 gennaio 2024) Mauro, direttore sportivo del, ha parlato a DAZN poco prima dell’inizio del match contro la Lazio Mauro, direttore sportivo del, ha parlato a DAZN poco prima dell’inizio del match contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Piotr è un professionista e pensiamo solo alla sfida di oggi che sarà importante per rimetterci in corsa per il quarto posto.è un giocatore importante per noi,sarà qui deve mettersi a disposizione. Osimhen? Molti pensano che se un giocatore deve cambiare maglia non può dare il 100%. Osimhen ha sempre voglia di vincere, anche in allenamento. L’aspetto agonistico non verrà meno, sono discorsi da fare a fine stagioni. Spero che quando tornerà sia nelle migliori condizioni fisiche e mentali per aiutare la ...