Napoli | Mazzarri | 'Si è vista una squadra con la S maiuscola'

Lazio e Napoli non si fanno male nel big match dell’Olimpico, terminato 0-0: Mazzarri e Sarri giocano a scacchi ma vince la noia . All’Olimpico il ... (napolipiu)

Un Napoli incerottato regge all'Olimpico. Gli azzurri prendono un punto meritato contro la Lazio nello scontro diretto in chiave quarto posto che ... (ilmattino)

Lazio e Napoli pareggiano 0-0 all'Olimpico nella 22esima giornata di Serie A. PRIMO TEMPO - Il primo tempo è avaro di emozioni, co... (calciomercato)

Lazio-Napoli 0-0 LIVE : Ostigard salva tutto. Sarri gioca la carta Vecino - Mazzarri fa esordire Ngonge

Lazio e Napoli scendono in campo alle 18 all'Olimpico, per la 22esima giornata di Serie A. Fra biancocelesti e azzurri ci sono in palio... (calciomercato)