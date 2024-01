Napoli | Mazzarri a rischio esonero | è crisi per De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ilbis non sta dando gli effetti sperati, alcune dinamiche potrebbero portare Dea fare riflessioni sul futuro Dopo un inizio davvero poco convincente, con Garcia alla guida, Deha deciso di affidarsi a Walter. Il patron azzurro ha puntato sull’usato sicuro, convinto che servisse un allenatore, con una già buona conoscenza dell’ambiente, utile a compattare lo spogliatoio, per provare a riportare ilsui livelli della passata stagione. Mentalmente si sono fatti passi in avanti, la squadra sembra più compatta, ma i risultati non rispecchiano assolutamente la volontà della società, che non vuole assolutamente perdere il treno Champions League e quindi la top quattro. Una missione non impossibile per, sopratutto dopo le buone ...