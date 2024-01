Napoli – La logica difensivista di Mazzarri è incomprensibile

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 28 gennaio 2024)con la Lazio schiererà una squadra ultra difensiva Walterha deciso di schierare nella partita di oggi contro la Lazio unultra difensivo. Al netto delle assenze, che non sono poche, il tecnico toscano sembra non aver capito che siede sulla panchina dei campioni d’Italia. In molti vedono la partita dell’Olimpico di oggi come uno spareggio Champions, e dando uno sguardo alla classifica potrebbe anche essere così. Dimentichiamoci per un attimo di squadre come Atalanta, Fiorentina e lo stesso Bologna e prendiamo per buono il fatto che per il quarto piazzamento se la giocheranno gli uomini di Sarri con gli azzurri. A maggior ragione, se così fosse, ildovrebbe giocare ogni partita per vincere. Difficile pensare che la squadra possa scendere più in basso di così in classifica, allora ...