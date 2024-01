Napoli | il pg | «Clan | non solo processi; la vera arma è la cultura»

(Di domenica 28 gennaio 2024) «L?antidoto principale alla devianza criminale è il lavoro. Il tema è immenso ma non si può intraprendere alcun discorso sulla questione criminale se non si affronta...

«L’antidoto principale alla devianza criminale è il lavoro. Il tema è immenso ma non si può intraprendere alcun discorso sulla questione criminale se non si affronta questo tema in maniera strutturale ...Il capo della Squadra Mobile di Napoli, Alfredo Fabbrocini, promosso a dirigente superiore, primo passo verso la promozione a Questore ...E a Napoli, città dov'è nato, ha mantenuto fede alle aspettative, soprattutto nella lotta alla criminalità organizzata (in particolare contro il clan Mazzarella e contro la federazione malavitosa ...