Napoli | 15enni armati di coltelli nelle zone della movida

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAncora armi, ancora lamemani di giovanissimi. Nel sabato notte di controlli, i carabiniericompagnia diCentro ne hanno denunciati 3 e due sono lontani dalla maggiore età. Hanno 24, 16 e 15 anni e tre differenti storie, accomunate dall’idea di difendersi attaccando. Non col donoparola ma con il rassicurante freddo di una lamatasche. Il più grande è uno studente universitario, era in via Mezzocannone insieme ad altri amici. Tra le mani una birra, agganciato alla cintura un coltello a serramanico. Tra i vicoli dei “baretti” di Chiaia il 16enne, armato di un pugnale senza manico. In tasca solo una lama appuntita. Un giovane di buona famiglia, armato per affrontare con maggiore “serenità” lacittadina. Il più piccolo dei ...

