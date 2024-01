Nancy Brilli ospite di Francesca Fialdini | “Sto preparando una quota 100 memorabile | 40 anni da attrice e 60 anni di età

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 28 gennaio 2024)è statadia "Da noi... a ruota libera" , per condividere un momento importante della sua vita: “Stouna100, 40di carriera dae 60di età: il 2024 sarà il mio anno". Con grande sincerità, l’ha condiviso aneddoti e retroscena: “Nasco come pittrice, credevo che avrei dipinto per professione. È stato...