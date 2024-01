Nancy Berti | chi è la giudice di danza ospite ad Amici

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 gennaio 2024)è una ballerina e coreografa che si è imposta nel mondo dellaa livello internazionale e recentemente abbiamo partecipare a Ballando Con Le Stelle edin qualità di insegnante. L’artista ritornerà nel talent show condotto da Maria De Filippi in onda dalle 14:00 su Canale 5 sarà ladella gara ditra gli allievi della scuola. Nata a Rovereto nel 1983, inizia a studiareclassica che porta avanti fino ai 17 anni quando si dedica alle danze latino-americane(cha-cha-cha, samba, rumba, paso doble, jive) facendo coppia con Riccardo Morelli. Il mix tra la disciplina e la sua padronanza del corpo sviluppato per anni con laclassica, il suo fisico slanciato e la particolare predisposizione per le musiche latine, ...