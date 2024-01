Nanci Brilly spiazza Francesca Fialdini | La mia quota 100 | cosa confessa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 gennaio 2024) Nancy Brilli è stata ospite dia 'Da noi... a ruota libera', per condividere, nella puntata del 28 gennaio su Rai1, un momento importante della sua vita: “Sto preparando una100 memorabile, 40 anni di carriera da attrice e 60 anni di età: il 2024 sarà il mio anno" Con grande sincerità, l'attrice ha condiviso aneddoti e retroscena: “Nasco come pittrice, credevo che avrei dipinto per professione. È stato Vincenzo Mollica a vedere un mio quadro e a dirmi di rischiare, convincendomi anche a fare una mostra a Roma”. E, poi, si sofferma a raccontare un incontro inedito: “Milo Manara si è ispirato a me per il personaggio di Molly Malone, ma mora! Anche questo è stato possibile grazie a Vincenzo, che mi presentò a Manara e ad Hugo Pratt”. Tornando a temi importanti con Nancy Brilli si parla delle donne ...