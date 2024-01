Munizioni ordinate e mai arrivate | truffa milionaria nell' esercito ucraino

Un altro sospettato è finito in manette mentre cercava di lasciare il Paese. Stando a quanto riferito dai servizi di sicurezza, il contratto per le munizioni finito nel mirino degli investigatori era ...Le Forze armate della Germania (Bundeswehr) hanno ordinato al conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall "diverse centinaia di ...'Noa è viva, non abbiamo colpito la casa con gli ostaggi'. Nella Striscia fra 560 e 720 chilometri di tunnel (ANSA) ...