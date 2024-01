MOVIOLA – Fiorentina-Inter | trattenuta di Bastoni su Ranieri | niente rigore

(Di domenica 28 gennaio 2024) Secondo episodio danel corso del primo tempo di, posticipo domenicale della ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Nel corso del match del Franchi dopo il gol di Lautaro Martinez giudicato regolare per arbitro e Var vista la leggera spinta a Parisi, i viola si riversano alla ricerca del gol del pareggio e su un calcio piazzatosi trattengono, con il difensore nerazzurro che rischia e non poco. Aureliano non fischiae il Var, dopo un check di quasi due minuti, conferma la decisione del campo. SportFace.

Sono ufficiale le formazioni scelte da Italiano e Inzaghi per Fiorentina Inter. Nelle file dell’avversaria scudetto della Juve ci sono 4 novità: Frattesi e Asllani al posto degli squalificati Barella ...Matteo Barzaghi, giornalista che segue l’Inter da inviato, ha mandato un messaggio alla Juve in vista della partita con la Fiorentina a dello scontro diretto contro i bianconeri in programma tra una ...Moviola Fiorentina Inter: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2023/24 L’episodio chiave della moviola del match tra Fiorentina e Inter, valido pe ...