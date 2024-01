Movida a Napoli | sabato notte di controlli | in scooter nella galleria Umberto I | parcheggiatori abusivi | droga e coltelli in mano ai ragazzini

(Di domenica 28 gennaio 2024), 28 gennaio 2024 –diin centro, nei quartieri dellae a Bagnoli trainI,nelle mani diinaiI carabinieri della compagnia diCentro hanno denunciato tre giovani in possesso di armi da taglio, un 24enne e due minori di 16 e 15 anni. Il più grande è uno studente universitario, era in via Mezzocannone insieme ad altri amici: tra le mani una birra, agganciato alla cintura un coltello a serramanico. Tra i vicoli dei "baretti" di ...

A sorprenderli, la notte scorsa a Napoli, i carabinieri durante i controlli nelle aree della movida. Il più grande, 24 anni, uno studente universitario, è stato individuato dai militari in via ...Controlli nei locali della movida, nella zona di piazza dei Martiri a Napoli: gli agenti dell'Unità Operativa Chiaia della polizia locale hanno accertato che in un locale in via Ferrigni si ...Napoli, Bagnoli, Rione Traiano e Posillipo: movida notturna, i Carabinieri denunciano 10 persone. 6 sono parcheggiatori abusivi ...