Motociclista trovato morto in strada nella notte

(Di domenica 28 gennaio 2024) Siena, 28 gennaio 2024 – Undi 38 anni è statoquestasulladei Tufi, vicino a Siena. Il 118 è intervenuto dopo le 3 e hail 38enne ormai senza vita. A dare l'allarme al è stato un automobilista di passaggio che nel buio ha visto il corpo dell'uomo riverso a terra. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari, al loro arrivo il 38enne era già deceduto. Per risalire alla dinamica dell'incidente le indagini si stanno concentrando sui filmati delle telecamere di videosorveglianza dell'area vasta circostante. Indagano i carabinieri.

Siena, 28 gennaio 2024 – Un motociclista di 38 anni è stato trovato morto questa notte sulla strada dei Tufi, vicino a Siena.SIENA. Intervento del 118 dell’Asl Tse, attivato alle 3.23, per un motociclista trovato a terra in Strada dei Tufi a Siena. Un 38enne è risultato deceduto. Sul posto sono intervenuti l’automedica di ...Il motociclista novese Marco Cezza, 22 anni, ha lanciato un crowdfunding per partecipare al campionato CIV Junior Ohvale ...