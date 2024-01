Morti 3 militari Usa e 25 feriti in attacco con droni in Giordania

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen. (askanews) – TreUsa sonoe 25 sono rimastiin unconnella notte in una base inal confine con la Siria. Lo ha reso noto la Cnn, citando fonti ufficiali. Si tratta delle prime vittime statunitensi nell’attuale crisi in Medioriente. Nel confermare la notizia con un comunicato ufficiale, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha indicato come responsabili “gruppi militanti appoggiati dall’Iran, operanti in Siria e Iraq”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.