Monza-Sassuolo | tifoso precipita dalla ringhiera dello stadio | partita sospesa

Monza-Sassuolo è stata interrotta per via di un problema di tipo sanitario nella curva dedicata ai tifosi ospiti . Secondo quanto filtra tramite ... (sportface)

Attimi di paura in Brianza. All'U Power Stadium di Monza partita interrotta per : circa cinque minuti: un tifoso del Sassuolo è caduto... (calciomercato)

MONZA - Attimi di terrore a Monza, all’U-Power Stadium, dove durante il match valido per il campionato di serie A di calcio contro il Sassuolo, un tifoso della squadra ospite è caduto da una ringhiera ...L'incidente è succeso proprio durante il match Monza-Sassuolo: appena al quarto d'ora della ripresa, uno dei tifosi dei neroverdi, ancora non si sa per quale motivo, è caduto dalla ringhiera che ...Alessio Zerbin inizia la sua avventura con il Monza. L'attaccante ha fatto il suo esordio con la maglia dei brianzoli, subentrando al 77esimo minuto a Colpani, nel corso del match contro il Sassuolo.