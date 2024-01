Monza-Sassuolo | Serie A | le probabili formazioni e la diretta tv

(Di domenica 28 gennaio 2024) Allo stadio Brianteo disi gioca il match valido per la ventiduesima giornata diA tra i padroni di casa biancorossi di Raffaele Palladino e i neroverdi di Alessio Dionisi. Si tratta di uno scontro diretto per la salvezza, con entrambe e leche andranno a caccia di punti per allontanare ancor di più la zona rossa della graduatoria. Le due compagini in questo momento sono separate in classifica da sei punti, con i brianzoli che attualmente ricoprono una posizione discretamente tranquilla, ma occhi ad abbassare la guardia. Nella partita di andata, giocata al Mapei Stadium, successo dei lombardi grazie alla rete di Colombo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sucon le ultime, il pronostico, lee dove sarà ...

Nel Sassuolo out capitan Berardi ...Abbiamo tutti ruoli doppi, mi piace mettere competizione tra i giocatori”. Mercato Monza, Palladino svela le prossime mosse “Io in verità avevo al dottor Galliani ...Per il Monza di Palladino è il momento di ripartire e per farlo serve battere un’altra squadra coinvolta nella lotta per non retrocedere, il Sassuolo di Dionisi. I neroverdi sono finiti a ridosso ...Prima di ripartire, Raffaele Palladino vuole proteggere soprattutto la sua squadra, definendo "assurde" le critiche, spesso puntuali già alla prima caduta. Parla sempre di equilibrio l’allenatore del ...