Monza-Sassuolo interrotta | soccorsi medici nel settore dei tifosi ospiti

(Di domenica 28 gennaio 2024)è stataper via di un problema di tipo sanitario nella curva dedicata ai. Secondo quanto filtra tramite Dazn, nelun tifoso non sta bene e sono stati richiamati a gran voce ida parte dei sanitari. L’arbitro ha subito fermato il gioco e la partita è sospesa, nel frattempo tanta apprensione nella curva ospite. Dopo quattro minuti la partita è ripresa. Secondo quanto riferito dall’Ansa, uno deidei neroverdi è caduto dalla ringhiera che delimita l’area dei supporter emiliani, da un’altezza di circa 3 metri. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. SportFace.

Attimi di paura in Brianza. All'U Power Stadium di Monza partita interrotta per : circa cinque minuti: un tifoso del Sassuolo è caduto... ()

L’episodio arbitrale chiave del match Monza-Sassuolo, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2023/24 L’episodio chiave della...News12 minuti fa Redazione Video Conferenza stampa De ...eccezion fatta per Berardi ai box (dentro Castillejo), con Ruan Tressoldi e Doig al posto di Erlic e Viti in davanti a Consigli Monza vanta sei lunghezze di vantaggio (sei gol segnati e otto subiti in ...Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida contro il Sassuolo, valida per la 22ª giornata di Serie A: "Mi aspetto una reazione emotiva e sotto ...