Monza-Sassuolo 1-0 | Colpani decide la sfida

(Di domenica 28 gennaio 2024) (Adnkronos) – Iltrova il successo per 1-0 suldopo la pesante sconfitta maturata sul campo dell'Empoli per 3-0. I neroverdi invece subiscono ancora un ko dopo la sconfitta con la Juventus, la quarta nelle ultime cinque sfide. Are la partita, in un match della 22/a giornata di Serie A, un gol

Un bel primo tempo tra Monza e Sassuolo dove sono principalmente i brianzoli ad avere il pallino del gioco e imporre il proprio possesso palla e ritmo alla partita. Dopo un gol di Dany Mota annullato ...Sono terminati i match delle 15 di questo turno di Serie A. Il Monza porta a casa tre punti battendo il Sassuolo 1-0 grazie ad un gol di Colpani nel primo tempo, con il match interrotto per un malore ...Il Monza ha battuto il Sassuolo per 1-0, grazie al gol messo a segno da Colpani al 31'. Ora è crisi vera per la squadra emiliana. La partita ha subito un'interruzione per via di un tifoso caduto dagli ...