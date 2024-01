Montecitorio a Porte Aperte | domani via prenotazioni per 4 febbraio

(Di domenica 28 gennaio 2024) Milano, 28 gen. (askanews) – Al via, lunedì 29 gennaio, alle 10, leper il secondo appuntamento dell’anno di “”, la manifestazione che consente di visitare la sede della Camera dei deputati. All’indirizzo eventi.camera.it/eventionline/#macroEvent3 sarà possibile prenotarsi per la data di domenica 4, che sarà aperta dal concerto della banda della Marina Militare. “” prevede visite guidate nei luoghi più significativi del palazzo, come l’Aula, il Transatlantico, le principali sale di rappresentanza: la sala della Regina, la sala della Lupa, la sala Aldo Moro e la sala delle Donne. Nel corso della visita il personale addetto illustra i principali ...

