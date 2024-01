Montecitorio a Porte Aperte | aprono le prenotazioni per la visita del 4 febbraio

(Di domenica 28 gennaio 2024) ROMA – Al via lunedì 29 gennaio, alle 10, leper il secondo appuntamento dell’anno di “”, la manifestazione che consente dire la sede della Camera dei deputati. All’indirizzo eventi.camera.it/eventionline/#macroEvent3 sarà possibile prenotarsi per la data di domenica 4, che sarà aperta dal concerto della banda della Marina Militare.prevede visite guidate nei luoghi più significativi del palazzo, come l’Aula, il Transatlantico, le principali sale di rappresentanza: la sala della Regina, la sala della Lupa, la sala Aldo Moro e la sala delle Donne. Nel corso dellail personale addetto illustra i principali aspetti storici, ...

Al via domani, lunedì 29 gennaio, alle 10, le prenotazioni per il secondo appuntamento dell'anno di "Montecitorio a porte aperte", la manifestazione che consente di visitare la sede della Camera dei ...