Montebello andrà al terzo mandato? | Per ora non so dare una risposta

(Di domenica 28 gennaio 2024) La storica svolta amministrativa era nell’aria ma adesso è diventata ufficiale e per i sindaci dei Comuni fino a 15 mila abitanti è caduto il vincolo del. Infatti se fino a qualche giorno fa i primi cittadini potevano ricoprire l’incarico di sindaco per soli due mandati consecutivi il consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla possibilità del. E così Daniele, sindaco in scadenza di Castelnuovo Magra, si è ritrovato improvvisamente in rampa di lancio. Alle amministrative del prossimo giugno infatti potrebbe essere ancora una volta il candidato del centro sinistra andando così a sparigliare le carte della coalizione che fino a qualche settimana fa stavano cercando l’accordo per il sostituto. In pole position resta comunque Katia Cecchinelli, attuale assessore della giunta castelnovese, anche se la novità ...