Mobilità sostenibile | incentivi per chi usa la bici per andare in lavoro

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di domenica 28 gennaio 2024) Progetti ed esperienze in temaper chi va alin, occhio ai dettagli La tematica legata allaè rilevante e desta sempre grande attenzione. La promozione, infatti, di progetti ed esperienze cheno i lavoratori a spostarsi con la, recandosi a, sono arrivate e sono presenti anche in Italia con diverse esperienze. Quest’ultime, vedono il coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali, delle aziende, e delle associazioni., occhio a questi progetti: come funzionano – informazioneoggi.itIncentivare l’utilizzo dellacletta è un aspetto importante che permette anzitutto di ...