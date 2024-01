Mo | Gb | ' abbattuto drone Houthi nel Mar Rosso'

«I competenti operatori di droni della Guardia Nazionale hanno abbattuto un carro armato russo prima di distruggerne un altro che si stava avvicinando per l'evacuazione», ha scritto il Ministero della ...«I competenti operatori di droni della Guardia Nazionale hanno abbattuto un carro armato russo prima di distruggerne un altro che si stava avvicinando per l'evacuazione», ha scritto il Ministero della ...Un drone ucraino distrugge un carro armato russo: è quanto si vede nel video diffuso dal ministero della Difesa ucuraino su X (ex Twitter). Il video non è datato e non ...