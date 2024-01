Mo | Francia sospende pagamenti a Unrwa

(Di domenica 28 gennaio 2024) Parigi, 28 gen. (Adnkronos) – Laha reso noto che sta riconsiderando i suoi futuri finanziamenti all?Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, diventando l?ultimo paese in ordine di tempo a prendere questa decisione, dopo le accuse di coinvolgimento del personale dell’nel massacro del 7 ottobre guidato da Hamas.“Lanon ha previsto un nuovo pagamento per la prima metà del 2024 e deciderà quando sarà il momento l’azione da intraprendere insieme alle Nazioni Unite e ai principali donatori”, ha affermato il ministero degli Esteri francese, definendo le accuse contro l’“eccezionalmente serie”. L'articolo CalcioWeb.

