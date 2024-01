Mo | Cirielli | ‘Onu verifichi imparzialità Albanese’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “La funzione della relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati, l’italiana Francesca Albanese, appare sempre più da attivista anti Israele e filo Hamas e sempre meno terza e imparziale come il ruolo imporrebbe. Su questo credo che i vertici delle Nazioni unite dovrebbero fare una riflessione se la natura dell’incarico è in linea con gli obiettivi”. Lo afferma Edmondo, viceministro degli Esteri. “La dottoressa Francesca Albanese a lungo collaboratrice di Unwra, nelle dichiarazioni pubbliche e giornalistiche -aggiunge l’esponente del Governo- offre una narrativa in linea con quella di Hamas, organizzazione terroristica responsabile del genocidio dello scorso 7 ottobre; più che esprimere posizioni in maniera evidente partigiane, dovrebbe dare risposte compiute su alcune domande che sorgono spontanee: era a conoscenza dei ...