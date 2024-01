Mo | Biden | ‘Iran dietro attacchi a militari Usa in Giordania’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Washington, 28 gen.(Adnkronos) – "Mentre stiamo ancora raccogliendo i fatti di questo attacco, sappiamo che è stato effettuato da gruppi militanti radicali sostenuti dall'Iran che operano in Siria e Iraq". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joeparlando dei treuccisi in Giordania durante un attacco aereo con droni contro le forze statunitensi di stanza nel nord-est del Paese, vicino al confine con la Siria. ?Non abbiate dubbi – ha aggiunto– chiederemo conto a tutti i responsabili nel momento e nel modo che sceglieremo?, ha aggiunto.