Mo | Austin | ' risponderemo ad attacco milizie appoggiate da Iran'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Washington, 28 gen. (Adnkronos) - Il segretario alla Difesa americano Lloydha incolpato le “dall'” per i ripetuti attacchi contro le forze statunitensi, promettendo che “nel momento e nel luogo di nostra scelta”. "Sono indignato e profondamente rattristato dalla morte di tre dei nostri militari statunitensi e dal ferimento di altri soldati americani in unavvenuto ieri sera contro le forze statunitensi e della coalizione, che erano state schierate in un sito nel nord-est della Giordania vicino al confine siriano per lavorare per la sconfitta duratura dell'Isis”, afferma in una nota del Dipartimento della Difesa. “Questi coraggiosi americani e le loro famiglie sono nelle mie preghiere e l'intero Dipartimento della Difesa piange la loro ...